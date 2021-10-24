Стив Макманаман: В данный момент Рюдигер точно сильнее любого защитника «Реала»

Экс-игрок «Реала» и сборной Англии Стив Макманаман поделился мыслями по поводу возможного трансфера центрального защитника «Челси» Антонио Рюдигера в мадридскую команду.

Отметим, что в данный момент 28-летний немец не может договориться с руководство лондонцев по поводу продления действующего контракта, рассчитанного до конца текущего сезона. Таким образом, он может присоединиться к стану «сливочных» на правах свободного агента ближайшим летом.

– Сейчас Рюдигер точно сильнее любого защитника в «Реале» – Антонио однозначно усилит команду. Он набрал отличную форму, но стоит отметить, что у него в «Челси» всегда есть подстраховка в обороне, поскольку лондонцы играют с тройкой центрбеков. В любом случае, я думаю, что многие футболисты захотят переехать в Мадрид перед началом следующего сезона, – цитирует Макманамана портал Horse Racing.

Напомним, Рюдигер выступает за «Челси» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 161 матч, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Вместе с «аристократами» он стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.