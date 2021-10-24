Ришарлисон: Надеюсь, я смогу убедить людей вакцинироваться

Бразильский нападающий «Эвертона» Ричарлисон де Андраде призвал всех пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Это особенно важно сейчас. Мы были в восторге от того, что болельщики вернулись на стадионы. Мы всегда хотим делать добро. В Бразилии многие не прошли повторную вакцинацию. Я хочу поговорить об этом и на собственном примере побудить людей делать прививки. Только так мир может вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, мне удастся убедить многих сделать прививку», - передает слова нападающего Daily Mail.

Напомним, Ришарлисон играет за «Эвертон» с 2018 года и в настоящее время является игроком сборной Бразилии. За национальную команду он провел 32 матча и забил десять голов.

Текущая трансферная стоимость форварда составляет 55 миллионов евро.