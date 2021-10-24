Властимил Петржела: Два или три поражения ничего не значат для такой команды, как «Зенит»

Экс-главных тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела сделал свой прогноз относительно матча 12-го тура между «Зенитом» и «Спартаком». Напомним, в последних двух матчах чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга потерпел два поражения.

«Я думаю, что проблем нет, и это нормальная ситуация, - сказал Петржела. - Два-три поражения подряд ничего не значат для такой сильной команды, как «Зенит». Там все будет работать. Уверен, что сегодня «Зенит» победит «Спартак». и все будет хорошо» ,- передает слова чешского специалиста ТАСС.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

После 11 туров в РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 17 очков.