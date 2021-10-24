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24 октября 12:16
автор: Владислав Корегин

Агент Магнуссона: Надеюсь, Хердур сыграет за ЦСКА уже после нового года

Исландский футболист продолжает восстанавливаться от травмы ахилла.

Агент Магнус Магнуссон, клиентом которого является центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, прокомментировал нынешнее физическое состояние своего подопечного.

Напомним, что в данный момент 28-летний исландец восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Игрок находится вне заявки армейцев с апреля этого года.

– Восстановление проходит успешно. Надеюсь, Хердур сыграет уже после нового года, – цитирует агента Sport24.

Добавим, что Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провел за красно-синих 89 матчей, забил пять голов и отдал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 12 туров чемпионата России армейцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вчера подопечные Алексея Березуцкого на своем поле обыграли «Крылья Советов» (3:1).

источник: Sport24.ru
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