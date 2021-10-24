Агент Магнуссона: Надеюсь, Хердур сыграет за ЦСКА уже после нового года

Агент Магнус Магнуссон, клиентом которого является центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, прокомментировал нынешнее физическое состояние своего подопечного.

Напомним, что в данный момент 28-летний исландец восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Игрок находится вне заявки армейцев с апреля этого года.

– Восстановление проходит успешно. Надеюсь, Хердур сыграет уже после нового года, – цитирует агента Sport24.

Добавим, что Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года. В общей сложности он провел за красно-синих 89 матчей, забил пять голов и отдал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 12 туров чемпионата России армейцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вчера подопечные Алексея Березуцкого на своем поле обыграли «Крылья Советов» (3:1).