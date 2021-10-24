Чалов - о своем голе «Крыльям Советов»: Сложно с такого паса не забить

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча 12-го тура Российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:1).

«Игра была очень сложная. Сложно объяснить, почему не получился первый тайм. Это, наверное, больше вопрос к тренерам.

Весь момент со своим голом не помню. Помню, что Дзагоев получил мяч в центре, и понимал, что надо бежать вперёд, а он уже отдаст любую передачу. Сложно было с такого паса не забить», - приводит слова Чалова пресс-служба армейцев.

Таким образом, команда Алексея Березуцкого догнала лидеров «Зенит» и «Динамо», набрав 23 очка. Подопечные Игоря Осинькина с 16 очками остались на восьмой строчке.

В следующем туре должны состоятся матчи «Рубин» - ЦСКА и «Краснодар» - «Крылья Советов».