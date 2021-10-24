Карим Бензема: Мои кумиры Зидан и Роналдо выиграли Золотой мяч, я не так уж далек от этого

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поделился своим мнением о предстоящем вручении Золотого мяча. Француз считает, что он может выиграть престижную награду в этом году.

«Мои кумиры Роналдо и Зидан выиграли Золотой мяч. Это одна из тех вещей, о которых я думаю. Сегодня я не так уж далек от этого», - цитирует Бензема Eurosport со ссылкой на Canal+.

В текущем сезоне испанской Примеры Бензема в восьми играх забил девять голов и отдал семь голевых передач. Нападающий вошел в число 30-ти претендентов на вручение Золотого мяча.