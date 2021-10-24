Агаларов сможет принять участие в матче между «Уфой» и «Рубином»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов будет включен в заявку своей команды на домашний матч 12-го тура чемпионата России с «Рубином».

Согласно информации Sport24, 21-летний футболист сможет принять участие в поединке против казанского клуба несмотря на травму тазобедренного сустава, полученную в матче с «Краснодаром» (1:1). Отмечается, что нападающий отыграет неполную встречу.

Напомним, в данный момент Агаларов является лучшим бомбардиром РПЛ, забив девять голов в 11 матчах.

Встреча между «Уфой» и «Рубином» состоится сегодня, 24 октября, в 14:00 мск.