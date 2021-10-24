«Уфа» – «Рубин». Агаларов выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Рубина» на матч 12-го тура чемпионата России.
Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 24 октября, в столице Башкортостана. Начало игры – в 14:00 мск. Главным арбитром матча был назначен Игорь Панин (Дмитров).
«Уфа»: Беленов, Журавлев, Плиев, Йокич, Ботака, Голубев, Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Иванов, Алиев, Саплинов, Ахатов
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Ин Бом, Хакшабанович, Кварацхелия, Дрейер, Онугха.