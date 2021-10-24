Бышовец считает, что Дзюба виноват в том, что сборная Россия проиграла Хорватии на ЧМ-2018

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил вклад нападающего Артема Дзюбы в сборной России.

— Вы знаете, какие игроки больше всего ценятся в Англии? Больше всего там ценятся инициативные, целеустремленные игроки. Такие игроки сейчас есть в «Динамо»: Тюкавин, Захарян.

А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Он для сборной, я убежден, вчерашний день. И раньше, когда за нее играл, приносил не только пользу. Помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира.

Вспомните, что было перед серией пенальти. Тренер хорватов подходит к игрокам, что-то объясняет, говорит. И показывают нашу группу игроков. Там Дзюба, мат-перемат, «Вы там то, вы там это…» Он, значит, поднимает градус. Вот где трагедия!», - приводит слова Бышовца Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба в 11 матчах чемпионата России забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Нападающий последние три сезона входит в ТОП-3 по системе «гол+пас» в РПЛ.