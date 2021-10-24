Суарес надеется продлить контракт с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес планирует продолжить свое сотрудничество с мадридским клубом.

Как сообщает Marca, 34-летний уругваец хочет продлить действующее соглашение с «матрасниками», рассчитанное до 30 июня 2022 года. В данный момент неизвестно, готово ли руководство испанской команды в ближайшее время предложить футболисту новый контракт.

Напомним, Суарес выступает за «Атлетико» с сентября прошлого года – на его счету 26 голов и четыре ассиста в 49 проведенных матчах за мадридцев. Вместе с командой он стал чемпионом Испании в сезоне-2020/21.