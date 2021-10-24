Карл-Хайнц Румменигге: Киммих ответственный человек, но будет лучше, если он вакцинируется

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на отказ полузащитника Йозуа Киммиха пройти вакцинацию.

«Кимих очень ответственный человек. Он хотел бы сначала дождаться долгосрочных исследований. Но с точки зрения примера, было бы лучше, если бы Йозуа был вакцинирован. Я уверен, что ему скоро сделают прививку. Он ответственный человек и игрок. Мы можем быть счастливы, что Киммих играет за «Баварию» и сборную Германии», - цитирует Румменигге Bild.

Напомним, Киммих пополнил состав баварцев летом 2015 года. Сумма его трансфера из «Лейпцига» составила 8,5 миллионов евро. С тех пор он он принял участие в 275 матчах, забил 33 гола и отдал 75 ассистов. Вместе с клубом хавбек стал шестикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов.