Агент Тилавпур: Если Азмун и покинет «Зенит», то точно не в этом сезоне

Известный агент Кова Тилавпур прокомментировал появившуюся информацию о том, что «Лион» готов предложить форварду «Зенита» Сердару Азмуну четырехлетний контракт.

Напомним, что французский клуб хочет подписать 26-летнего иранца в январе 2022 года. Сумма предполагаемого трансфера должна составить семь-восемь миллионов евро.

– Почти не сомневаюсь, что Азмун останется в Санкт-Петербурге. Если и уедет, то точно не в этом сезоне. Так понимаю, что в «Зените» он получает свыше 6 миллионов евро в год. Сомневаюсь, что французы предложат такие условия, а Азмуну нужно кормить своих 18 лошадей. Кроме того, в РПЛ он на виду, играет в основе. Добьется ли он успеха во Франции, неизвестно, – приводит слова агента «Матч ТВ».

Добавим, что Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро. В сезоне-2021/22 футболист забил шесть голов и отдал один ассист в 13 проведенных матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.