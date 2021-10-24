Роман Широков: Даже представить не могу, кто одержит победу в матче «Зенит» – «Спартак»

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на своем поле сыграет против «Спартака».

Напомним, что встреча между петербургским и московским клубами состоится сегодня, 24 октября, в 19:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры был назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

– Раньше три поражения подряд для «Зенита» были хорошим триггером для того, чтобы мобилизоваться и выдать хорошую игру. Может, сегодня случится то же самое. «Зениту» отступать некуда – два поражения в чемпионате, одно в Лиге чемпионов. «Спартак», в свою очередь, в неплохой форме. Потому я даже представить не могу, кто сегодня победит, – цитирует Широкова Sport24.

Добавим, что после 11 туров подопечные Сергея Семака располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Красно-белые идут седьмыми с 17 очками.

Последняя победа московского клуба над петербуржцами в рамках РПЛ состоялась в ноябре 2017 года – тогда «Спартак» на своем поле обыграл своего соперника со счетом 3:1. В данный момент москвичи не могут победить у сине-бело-голубых на протяжении шести матчей кряду.