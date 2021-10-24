ANOC выразила обеспокоенность планами ФИФА проводить чемпионат мира два раза в год

Исполняющий обязанности президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) Робин Митчелл заявил, что организация обеспокоенна планами ФИФА проводить чемпионат мира два раза в год, сообщает «МК-Спорт».
По данным источника, в ANOC уверены, что увеличение мировых первенств негативно скажется на континентальных соревнованиях, здоровье игроков и гендерном равенстве.
Напомним, что ФИФА уведомила национальные федерации о намерении проводить чемпионаты мира два раза в год, начиная с чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Что касается континентальных турниров, то, по плану ФИФА, они будут проходить по нечетным годам.
источник: МК-Спорт