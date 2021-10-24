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24 октября 14:51
автор: Александр Бойченко

Дзанетти считает, что Месси заслуживает Золотого мяча по итогам года

Аргентинский футболист включен в список номинантов на престижную награду.

Бывший футболист «Интера» и сборной Аргентины Хавьер Дзанетти выразил мнение, что аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси должен получить Золотой мяч по итогам года.

«Я думаю, Лео заслуживает Золотого мяча, потому что у него был впечатляющий год с точки зрения индивидуальных достижений. Он был лучшим бомбардиром и ассистентом в Ла Лиге, выиграл Кубок Америки и сделал свою страну счастливой. Он заслуживает этой награды, я в этом уверен», - цитирует слова Дзанетти Ole.

Напомним, что в списке претендентов на ЗМ находятся: Сезар Аспиликуэта («Челси», Испания), Николо Барелла («Интер», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Жоржиньо («Челси», Италия), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Н’Голо Канте («Челси», Франция), Симон Кьер («Милан», Дания), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Жерар Морено («Вильярреал», Испания), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Педри («Барселона», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).

источник: Ole
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