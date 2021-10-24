«Милан» близок к подписанию нового контракта с Кьером

Руководство «Милана» готово подписать новый контракт с центральным защитником команды Симоном Кьером.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, соглашение между 32-летним датчанином и «россонери» будет рассчитано до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на один сезон. Сам футболист согласен продолжить свое сотрудничество клубом серии А. В ближайшее время стороны официально объявят о данной сделке.

Напомни, Кьер выступает за «Милан» с января прошлого года. За это время он провел за красно-черных 65 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его нынешний контракт истекает по окончании текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.