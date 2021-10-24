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24 октября 15:28
автор: Владислав Корегин

«Аталанта» дома потеряла очки в матче с «Удинезе», Миранчук вышел на поле во втором тайме

На 64-й минуте встречи россиянин заменил Йосипа Иличича.

Футболисты «Аталанты» поделили очки с «Удинезе» (1:1) в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит на 56-й минуте – его автором стал атакующий полузащитник хозяев Руслан Малиновский. Соперник сумел сравнять счет в добавленное ко второму тайму время усилиями форварда Бету, точно пробившего головой по воротам голкипера Хуана Муссо после подачи углового.

Российский хавбек «бергамасков» Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте, заменив Йосипа Иличича. Однако футболист сборной России не отличился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 15 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице серии А. «Удинезе» идет 13-м (10 очков).

27 октября клуб из Бергамо сыграет в гостях против «Сампдории», а «Удинезе» в тот же день на своем поле примет «Верону».

Серия А

9-й тур

«Аталанта» – «Удинезе» – 1:1 (0:0)

Голы: Малиновский, 56 – Бету, 90+4.

источник: «Советский спорт»
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