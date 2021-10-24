«Аталанта» дома потеряла очки в матче с «Удинезе», Миранчук вышел на поле во втором тайме

Футболисты «Аталанты» поделили очки с «Удинезе» (1:1) в домашнем матче девятого тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит на 56-й минуте – его автором стал атакующий полузащитник хозяев Руслан Малиновский. Соперник сумел сравнять счет в добавленное ко второму тайму время усилиями форварда Бету, точно пробившего головой по воротам голкипера Хуана Муссо после подачи углового.

Российский хавбек «бергамасков» Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте, заменив Йосипа Иличича. Однако футболист сборной России не отличился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 15 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице серии А. «Удинезе» идет 13-м (10 очков).

27 октября клуб из Бергамо сыграет в гостях против «Сампдории», а «Удинезе» в тот же день на своем поле примет «Верону».