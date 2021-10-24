Мохамед Салах: Между мной и «Ливерпулем» всегда была связь

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах раскрыл, что заставило его вернуться в Англию и выступать за «мерсисайдцев».

«Однажды я был на «Энфилде с «Челси» и сказал: «Однажды я хочу сыграть здесь». Когда я был в «Роме», и между клубами велись переговоры о возможном трансфере, я сказал, что хочу играть за «Ливерпуль». Когда я был немного моложе, я играл за «Ливерпуль» на PlayStation. Так что между мной и этой командой всегда была связь», - цитирует слова Салаха Sky Sports.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 214 матчей, забил 137 гола и отдал 51 ассист.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.