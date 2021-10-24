Вечеслав Малафеев - о поражениях «Зенита»: Безусловно, отрицательное настроение присутствует в клубе

Бывший голкипер сине-бело-голубых Вечеслав Малафеев высказался о проблемах «Зенита» в последних матчах внутреннего чемпионата, а также поделился настроем команды на предстоящую игру против московского «Спартака», которая состоится сегодня, 24 октября, на «Газпром Арене».

«Зенит» в целом выглядит неплохо. Да, команда не набирает очки, есть три поражения подряд, и это немножко настораживает. Но в целом я не могу сказать, что есть какой-то кризис. Безусловно, отрицательное настроение присутствует в команде после поражений, и это невозможно игнорировать.

Малафеев рассказал, за счет чего у подопечных Сергея Семака будет преимущество в очном матче со «Спартаком».

«Зенит» может обыграть «Спартак» за счет своего поля, потому что дома команда играет лучше, сильнее и агрессивнее, даже с учетом потери нескольких игроков «Зенит» все равно выглядит более мастеровитой командой», - приводит слова Малафеева ТАСС.

Добавим, что после 11 туров подопечные Сергея Семака располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Красно-белые идут седьмыми с 17 очками.