«Ницца» за десять минут забила три мяча «Лиону» и вырвала победу в домашнем матче Лиги 1

Сегодня, 24 октября, в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» состоялся матч 11-го тура Лиги 1, в котором встречались местная «Ницца» против «Лиона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Голы в составе подопечных Петера Боша забили Экамби на 35-й и Ауара на 68-й минутах. «Ницца» сумела отквитать это преимущество: Сначала на 81-й минуте забил Юсеф Аталь, а затем, после назначения пенальти в ворота гостей, Анди Делор на 89-й минуте нивелировал разрыв между клубами, реализовав одиннадцатиметровый. Победный мяч «орлятам» принес Эван Гессан на 92-й минуте с передачи Мориса.

Перед стартом очного противостояния у обоих клубов было в активе по 16 очков. После волевой победы «Ницца» временно поднялась на вторую строчку чемпионата Франции, набрав 19 баллов. «Лион» остался на седьмой строчке.

Следующий матч в рамках французского чемпионата «Лион» проведет у себя дома против «Ланса», а «Ницца» поедет в гости к «Анже». Обе встречи состоятся 31 октября в 12-м туре Лиги 1.

Лига 1