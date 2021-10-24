«Рубин» не смог обыграть «Уфу»

«Рубин» в гостевом матче российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1.

На реализованный форвардом башкирской команды Гамидом Агаларовом пенальти (19-я минута) клуб из Казани ответил атакой, в результате которой защитник «Уфы» Юрий Журавлев отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, команда Алексея Стукалова набрала десять очков и поднялась на 15-е место РПЛ, а подопечные Леонида Слуцкого, добыв 16 очков, остались на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Рубин» 30 октября примет ЦСКА, а «Уфа» на следующий день проведет домашний матч с «Ахматом».

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