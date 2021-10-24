«Ахмат» – «Урал». Стартовые составы

«Ахмат» и «Урал» объявили свои стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.
Напомним, что игра между командами состоится сегодня, 24 октября, в 16:30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Быстров, Лысцов, Коновалов, Тимофеев, Харин, Уткин, Садулаев, Конате.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Тодорович, Уциев, Адуев, Карапузов, Полярус, Кадыров, Себаи.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Колесниченко, Кузьмичев, Адамов, Кулаков, Августиняк, Йовичич, Егорычев, Бикфалви.