Пять кандидатов претендуют на пост главного тренера «Химок» в случае ухода Черевченко

«Химки» в ближайшее время объявят об отставке главного тренера команды Игоря Черевченко.

Как сообщает «Чемпионат», у клуба есть пять кандидатов на этот пост. Черевченко могут сменить Вадим Евсеев, Рашид Рахимов, Михаил Галактионов, Кирилл Новиков или Евгений Калешин.

Напомним, что в матче 12-го тура чемпионата России «Химки» уступили в гостях столичному «Динамо» (1:4).

Добавим, что подмосковная команда занимает 14-е место в таблице РПЛ. «Химки» набрали одиннадцать очков после 12 матчей.