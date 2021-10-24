«Севилья» в результативном матче обыграла «Леванте» и стала лидером чемпионата Испании

«Севилья» в домашнем матче десятого тура испанской примеры победила «Леванте» со счетом 5:3.
В составе хозяев поля отличились Оливер Торрес (8-я минута), Рафаэль Мир (24), Карлос Диего (38), Мунир (50) и Франсиско Фернардо (64).
У гостей дубль оформил Хосе Моралес (33 и 55), еще один гол на свой счет записал Гонсало Мелеро (61).
Таким образом, «Севилья» набрала 20 очков и стала лидером чемпионата Испании, «Леванте» с пятью очками остался на предпоследнем 19-м месте турнирной таблицы.
В следующем туре «Севилья» 27 октября проведет выездную игру с «Мальоркой», а «Леванте» на следующий день примет на своем поле «Атлетико».