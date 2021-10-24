Скауты «Спартака» просматривают защитника «Меца» Сентонза в матче против «Ланса»

Стало известно о том, какого футболиста просматривают представители «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата Франции «Ланс» – «Мец».

Согласно информации Sport24, скауты красно-белых следят за игрой правого защитника гостей Фабьена Сентонза. В прошлом году московский клуб также интересовался трансфером 25-летнего француза. Тогда в СМИ сообщалось, что столичная команда была готова заплатить за игрока четыре миллиона евро.

Напомним, Сентонз выступает за «Мец» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 77 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го. Ранее футболист защищал цвета «Клермона» и «Ланса».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.