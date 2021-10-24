Газизов рассказал о доверии руководства «Уфы» главному тренеру Стукалову

Руководство «Уфы» продолжает доверять главному тренеру команды Алексею Стукалову.

Напомним, что башкирский клуб в домашнем матче 12-го тура РПЛ сыграла вничью с казанским «Рубином» (1:1)

«Есть ли доверие к главному тренеру? Конечно. Сможем выправить ситуацию за счет характера, за счет того, что делает тренерский штаб во главе с Алексеем Борисовичем. Когда-то нас прорвет, и все будет нормально», - цитирует ТАСС гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Добавим, что команда Алексея Стукалова набрала десять очков и поднялась на 15-е место таблицы чемпионата России.