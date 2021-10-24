Евсеев высказался о своем возможном назначении на пост главного тренера «Химок»

Наставник «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал появившуюся информацию о том, что он может стать новым главным тренером «Химок».

Ранее стало известно, что руководство подмосковного клуба рассматривает 45-летнего специалиста в качестве возможного преемника Игоря Черевченко, который в ближайшее время покинет команду.

– Спросите у того, кому обычно звоните. Правда он сейчас выше пошел, вы его всегда печатаете, задайте ему вопрос (прим.ред. – речь о Романе Терюшкове). Мне нечего вам сказать, звоните в источники, которые дают такую информацию, – цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Напомним, Евсеев возглавляет «Шинник», выступающий в ФНЛ-2, с июня этого года. При нем команда одержала 15 побед и потерпела два поражения. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

В нынешнем сезоне ярославцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков после 16 сыгранных туров.