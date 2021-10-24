«Монако» – «Монпелье». Головин начнет матч со скамейки запасных

Стал известен стартовый состав «Монако» на домашний матч 11-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», который состоится сегодня, 24 октября, в 18:00 мск.

Отметим, что российский полузащитник хозяев Александр Головин начнет предстоящую встречу на скамейке запасных.

Стартовое сочетание команды Нико Ковача выглядит следующим образом: Нюбель, Агилар, Марипан, Павлович, Диоп, Мартинш, Матазо, Чуамени, Бен-Йеддер, Фолланд.

Напомним, 25-летний Головин недавно восстановился от травмы паха, полученной в игре девятого тура с «Бордо» (3:0). Из-за этого повреждения он не смог принять участие в матчах сборной России в рамках отбора на ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

В нынешнем сезоне россиянин отыграл 13 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и отдал три ассиста.