Лингард может продолжить карьеру в «Эвертоне»

«Эвертон» проявляет интерес к хавбеку «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду.

Как сообщает RT со ссылкой на Football Insider, 28-летний футболист хочет остаться в стане манкунианцев. Отмечается, что Лингард может отдать приоритет «Эвертону» в качестве своего следующего клуба. Полузащитник также интересен «Милану», «Ньюкаслу», «Барселоне» и «Вест Хэму».

Напомним, Лингард является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В общей сложности он отыграл за взрослую команду 216 матчей, забил 35 голов и отдал 21 ассист.

Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в аренде в «Вест Хэме», отличившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 16 встречах.

В составе сборной Англии Лингард забил шесть голов в 32 играх.