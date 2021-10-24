Гол Мэддисона принес «Лестеру» победу в гостевом матче с «Брентфордом»

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Лестером» завершился победой гостей со счетом 2:1.

В составе «лис» отличились Юри Тилеманс (14-я минута) и Джеймс Мэддисон (73).

У хозяев гол забил Матиас Йергенсен (60).

«Лестер» набрал 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» идет 12-м (двенадцать очков). В следующем туре «лисы» сыграют дома с «Арсеналом». «Брентфорд» в гостях встретится с «Бернли». Обе встречи состоятся 30 октября.

Напомним, что «Лестер» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы. Вторая очная встреча команд состоится 4 ноября в Англии.