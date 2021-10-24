«Вест Хэм» на своем поле минимально обыграл «Тоттенхэм»

Футболисты «Вест Хэма» минимально обыграли «Тоттенхэм» (1:0) в домашнем матче девятого тура чемпионата Англии.

Отметим, что единственный гол в сегодняшней встрече был забит на 72-й минуте – после подачи углового удара в исполнении защитника хозяев Аарона Крессуэлла мяч в ворота соперников отправил нападающий Майкл Антонио.

Таким образом, «Вест Хэм» набрал 17 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» опустился на шестую строчку с 15 очками.

31 октября «молотобойцы» сыграют в гостях против «Астон Виллы», а «шпоры» днем ранее на своем поле примут «Манчестер Юнайтед».

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