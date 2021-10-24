«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Кальяри» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» в домашнем матче серии А победила «Кальяри со счетом 3:0.
В составе команды с Флоренции отличились Кристиано Бираги с пенальти (21), Николас Гонсалес (43) и Душан Влахович (49).
Таким образом, «Фиорентина» набрала 15 очков и поднялась на шестое место. «Кальяри» после поражения остался с шестью очками и опустился на предпоследнюю 19-ю строчку турнирной таблицы.
Добавим, что нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил встречу из-за мышечного повреждения.
27 октября «Кальяри» примет «Рому», а «Фиорентина» проведет выездную встречу с «Лацио».