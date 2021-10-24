«Зенит» - «Спартак». Рассказов в стартовом составе красно-белых

В субботу, 24 октября, в центральном матче 12-го тура чемпионата России сойдутся петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
Команды опубликовали стартовые составы а эту встречу.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Добавим, что на данный момент «Зенит» лидирует в таблице чемпионата, набрав 23 очка в 11 матчах. «Спартак» идет седьмым. У красно-белых 17 очков.