«Верона» дома обыграла «Лацио» благодаря покеру Симеоне

Матч девятого тура чемпионата Италии «Верона» – «Лацио» завершился поражением римской команды со счетом 1:4.

Отметим, что одним из главных героев встречи стал нападающий хозяев Джованни Симеоне, отличившийся четырьмя забитыми мячами в ворота «орлов» на 30-й, 36-й, 62-й и 92-й минутах. Дважды аргентинскому футболисту ассистировал фланговый полузащитник Джанлука Капрари. Соперник ответил лишь одним голом в исполнении форварда Чиро Иммобиле (46).

«Верона», набрав 11 очков, смогла подняться на 11-е место в турнирной таблице серии А. Римский клуб опустился на восьмую строчку (14 очков).

В следующем туре веронцы отправятся в гости к «Удинезе», а «Лацио» у себя примет «Фиорентину». Обе встречи запланированы на 27 октября.

Серия А