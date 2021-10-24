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Гол Себаи принес победу «Ахмату» над «Уралом»
24 октября 18:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ахмат"

Гол Себаи принес победу «Ахмату» над «Уралом»

Встреча РПЛ прошла в Грозном.

«Ахмат» в домашнем матче российской премьер-лиги победил «Урал» со счетом 1:0.

В составе чеченской команды на 71-й минуте отличился форвард Сенин Себаи.

Таким образом, клуб из Грозного набрал 15 очков и поднялся на десятое место РПЛ, подопечные Игоря Шалимова продолжают замыкать турнирную таблицу с девятью очками.

31 октября «Ахмат» проведет выездную встречу с «Уфой», а «Урал» сыграет в гостях против «Химок».

РПЛ

12-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Урал» (Екатеринбург) - 1:0 (0:0)

Гол: Себаи, 71

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семенов, Лысцов, Богосовац, Тимофеев, Харин (Тодорович, 69), Коновалов, Уткин (Карапузов, 60), Садулаев (Полярус, 60), Конате (Себаи, 69).

«Урал»: Помазун, Кулаков (Железнов, 80), Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев, Колесниченко (Подберезкин, 70), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80).

Предупреждения: Герасимов, 28, Тимофеев, 76.

источник: «Советский спорт»
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