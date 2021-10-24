Гол Себаи принес победу «Ахмату» над «Уралом»

«Ахмат» в домашнем матче российской премьер-лиги победил «Урал» со счетом 1:0.
В составе чеченской команды на 71-й минуте отличился форвард Сенин Себаи.
Таким образом, клуб из Грозного набрал 15 очков и поднялся на десятое место РПЛ, подопечные Игоря Шалимова продолжают замыкать турнирную таблицу с девятью очками.
31 октября «Ахмат» проведет выездную встречу с «Уфой», а «Урал» сыграет в гостях против «Химок».
РПЛ
12-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Урал» (Екатеринбург) - 1:0 (0:0)
Гол: Себаи, 71
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Семенов, Лысцов, Богосовац, Тимофеев, Харин (Тодорович, 69), Коновалов, Уткин (Карапузов, 60), Садулаев (Полярус, 60), Конате (Себаи, 69).
«Урал»: Помазун, Кулаков (Железнов, 80), Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Егорычев, Колесниченко (Подберезкин, 70), Аугустыняк, Йовичич (Гагнидзе, 74), Бикфалви (Максименко, 80).
Предупреждения: Герасимов, 28, Тимофеев, 76.