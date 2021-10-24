«Байер» сыграл в гостях вничью с «Кельном», Лунев остался в запасе

Матч 9-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Байером» завершился вничью - 2:2.
В составе хозяев дубль офомил французский нападающий Антони Модест (63-я и 82-я минуты). Авторами голов «фармацевтов» стали форварды Патрик Шик (15) и Карим Беллараби (17).
Российский голкипер гостей Андрей Лунев провел всю игру на скамейке запасных.
«Байер» набрал 17 очков, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице. «Кельн» занимает восьмую строчку (13 очков).
В следующем матче «Байер» сыграют дома против «Вольфсбурга», а «Кельн» отправится в гости к дортмундской «Боруссии». Обе встречи пройдут 30 октября.