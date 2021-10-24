Агент Фукса не знает, когда защитник ЦСКА вернется на поле

Августо Ногейра, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, рассказал, как проходит восстановление его подопечного против мышечного повреждения.

«Бруно еще лечится. Медицинский штаб пока не сообщал, когда он сможет вернуться. Есть ли шанс увидеть его на поле до конца года? Мы надеемся на это, но сначала я должен получить необходимую информацию от врачей», - приводит слова Ногейры Sport24.ru.

22-летний защитник перешел в ЦСКА прошлым летом из бразильского «Интернасьонала», с этого времени он провел один матч за основную команду ЦСКА и еще одну игру за дубль. В обоих случаях он не отличился результативными действиями.