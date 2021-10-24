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24 октября 18:36
автор: Максим Скороходов

Агент Фукса не знает, когда защитник ЦСКА вернется на поле

Есть надежды, что игрок восстановится от мышечного повреждения в этом году.

Августо Ногейра, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, рассказал, как проходит восстановление его подопечного против мышечного повреждения.

«Бруно еще лечится. Медицинский штаб пока не сообщал, когда он сможет вернуться. Есть ли шанс увидеть его на поле до конца года? Мы надеемся на это, но сначала я должен получить необходимую информацию от врачей», - приводит слова Ногейры Sport24.ru.

22-летний защитник перешел в ЦСКА прошлым летом из бразильского «Интернасьонала», с этого времени он провел один матч за основную команду ЦСКА и еще одну игру за дубль. В обоих случаях он не отличился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
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