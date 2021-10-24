«Реал» победил «Барселону» в эль-классико благодаря голам Алабы и Васкеса

Мадридский «Реал» обыграл в гостевом матче десятого тура примеры «Барселону» со счетом 2:1.

Автором первого стал Давид Алаба. Австрийский игрок «сливочных» отличился на 32-й минуте. Второй мяч на счету Луиса Васкеса. Он забил на 94-й минуте.

Единственный мяч «Барселоны» в активе Луиса Суареса (90+7).

«Реал» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Барселона» располагается на восьмой строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Осасуну», а «Барселона» сыграет вгостях против «Райо Вальекано». Матчи пройдут 27 октября.