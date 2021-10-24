«Зенит» громит «Спартак» после первого тайма, Азмун оформил дубль

«Зенит» выигрывает у «Спартака» после первого тайма в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет перед перерывом в игре - 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 20-й минуте «Зенит» вперед вывел нападающий Сердар Азмун. Через восемь минут отличился Клаудиньо. Азмун оформил дубль к 36-й минуте. Четвертый мяч забил Андрей Мостовой (45).

Добавим, что на данный момент «Зенит» лидирует в таблице чемпионата РПЛ. У подопечных Сергея Семака 23 очка в 11 матчах. «Спартак» идет седьмым. У команды Руя Витории 17 очков.