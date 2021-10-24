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«Монако» обыграл «Монпелье», Головин остался в запасе
24 октября 19:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Монако"

«Монако» обыграл «Монпелье», Головин остался в запасе

Завершился матч 11-го тура французской лиги 1.

«Монако» в домашнем матче 11-го тура лиги 1 победил «Монпелье» со счетом 3:1.

В составе команды из княжества отличились Кевин Фолланд (12-я минута), Виссам Бен-Йеддер (17) и Жельсон Мартинш (62), у «Монпелье» пенальти реализовал Тежи Саванье (81).

Таким образом, «Монако» набрал 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Монпелье» с 13 очками занимает 13-ю строчку.

Добавим, что восстановившийся от травмы полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.

31 октября «Монпелье» примет «Нант», а «Монако» проведет гостевую встречу с «Брестом».

Лига 1

11-й тур

«Монако» (Монако) - «Монпелье» (Монпелье) - 3:1 (2:0)

Голы: Фолланд, 12, Бен-Йеддер, 17, Мартинш, 62 - Саванье, 81 (пен.).

источник: «Советский спорт»
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