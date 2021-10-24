«Монако» обыграл «Монпелье», Головин остался в запасе

«Монако» в домашнем матче 11-го тура лиги 1 победил «Монпелье» со счетом 3:1.
В составе команды из княжества отличились Кевин Фолланд (12-я минута), Виссам Бен-Йеддер (17) и Жельсон Мартинш (62), у «Монпелье» пенальти реализовал Тежи Саванье (81).
Таким образом, «Монако» набрал 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Монпелье» с 13 очками занимает 13-ю строчку.
Добавим, что восстановившийся от травмы полузащитник «Монако» Александр Головин остался в запасе.
31 октября «Монпелье» примет «Нант», а «Монако» проведет гостевую встречу с «Брестом».