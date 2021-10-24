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Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»
24 октября 20:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ливерпуль"

Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» заканчивали центральную встречу девятого тура АПЛ в меньшинстве.

«Ливерпуль» в гостевом матче победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0.

В составе команды Юргена Клоппа отличились Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13), а закончил разгром Мохамед Салах, оформивший хет-трик. (38, 45, 50).

Добавим, что вышедший на замену полузащитник манкунианцев Поль Погба был удален на 61-й минуте.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» с 14 очками идет на седьмом месте.

30 октября «Ливерпуль» примет «Брайтон», а «Манчестер Юнайтед» проведет гостевую встречу с «Тоттенхэмом».

АПЛ

9-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 0:5 (0:4)

Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45, 50

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 62), Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Диогу Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Фирмино (Мане, 77), Салах, Диогу Жота.

Предупреждения: Шоу, 41, Роналду, 45, Фред, 45, Бруну Фернандеш, 46, Магуайр, 55, Уан-Биссака, 86.

Удаление: Погба, 61.

источник: «Советский спорт»
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