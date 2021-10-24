Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»

«Рассказов не имеет права выйти на поле в таком матче». Ловчев — о футбольной классике «Зенит» — «Спартак»

Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» проанализировал состояние «Зенита» и «Спартака» перед их очным противостоянием в Санкт-Петербурге в 12-м туре РПЛ (24 октября, 19:00) и пришел к выводу, что шансов на положительный исход у красно-белых нет.