Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» в гостевом матче победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0.
В составе команды Юргена Клоппа отличились Наби Кейта (5-я минута), Диогу Жота (13), а закончил разгром Мохамед Салах, оформивший хет-трик. (38, 45, 50).
Добавим, что вышедший на замену полузащитник манкунианцев Поль Погба был удален на 61-й минуте.
Таким образом, «Ливерпуль» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» с 14 очками идет на седьмом месте.
30 октября «Ливерпуль» примет «Брайтон», а «Манчестер Юнайтед» проведет гостевую встречу с «Тоттенхэмом».
АПЛ
9-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Ливерпуль» (Ливерпуль) - 0:5 (0:4)
Голы: Кейта, 5, Жота, 13, Салах, 38, 45, 50
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Кавани, 62), Мактомини, Роналду, Рэшфорд (Диогу Далот, 62), Гринвуд (Погба, 46).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Милнер (Джонс, 27), Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 64), Фирмино (Мане, 77), Салах, Диогу Жота.
Предупреждения: Шоу, 41, Роналду, 45, Фред, 45, Бруну Фернандеш, 46, Магуайр, 55, Уан-Биссака, 86.
Удаление: Погба, 61.