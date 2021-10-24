Азмун догнал Вагнера Лава в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории чемпионатов России

Форвард «Зенита» Сердар Азмун забил два мяча в первом тайме домашней встречи 12-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

Таким образом, 26-летний футболист забил свои 84-й и 85-й голы в чемпионатах России. Иранский нападающий догнал экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, который занимает первое место в списке лучших бомбардиров-легионеров. На счету бразильца также 85 голов в российском первенстве.

Добавим, что в матче «Зенит» - «Спартак» идет середина второго тайма. Счет 5:1 в пользу хозяев.

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