«Зенит» разгромил дома «Спартак», Азмун и Мостовой забили по два мяча

«Зенит» нанес поражение московскому «Спартаку» (7:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

В первом тайме в составе «Зенита» дубль оформил Сердар Азмун (21-я и 36-я минуты). Иранский нападающий сравнялся по количеству голов (85) с Вагнером Лавом, который лидирует в списке бомбардиров-легионеров за всю историю российского первенства. Также до перерыва отличились Клаудиньо (28) и Андрей Мостовой (45+1).

Во втором тайме Квинси Промес (54) сократил отставание «Спартака». Петербургский клуб ответил точными ударами Мостового, Александра Ерохина (88) и Артема Дзюбы (80), который реализовал пенальти и догнал Олега Веретенникова по количеству голов в истории чемпионатов России. У обоих по 143 мяча.

Отметим, что на 79-й минуте с поля был удален защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.