Владимир Быстров: А «Спартак» выходил сегодня на матч с «Зенитом»?

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу »Зенита» в матче 12-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (7:1).

«А «Спартак» выходил сегодня, Максим? Кажется, с первых минут было все понятно. Даже за день до игры было понятно. Хотя лично я был за ничью», — сказал Быстров, обращаясь к экс-игроку красно-белых Максиму Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».