Бывший тренер «Зенита» Петржела: Я знал, что «Спартак» не доедет до Санкт-Петербурга

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что победа над «Спартаком» доказывает, что сине-бело-голубые защитят чемпионский титул.

«Это супер! Я очень счастлив! Еще перед игрой я говорил, что «Зенит» спокойно победит. Я знал, что «Спартак» не доедет до Санкт-Петербурга. «Зенит» очень хорошая команда, у «Спартака» такого коллектива нет. Никто не ждал, что будет такой счет. Перед этой игрой было 3 поражения подряд. Я очень счастлив за команду, за игроков и за Санкт-Петербург. Антирекорд «Спартака»? Это катастрофа. Я с самого начала говорил, что «Зенит» будет чемпионом. Нет другой команды, которая могла бы стоять на дороге у Санкт-Петербурга», - приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».