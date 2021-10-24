Михаил Боярский: Сегодня «Спартак» показал, что эта команда — говно на палочке

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказался о победе своей любимой команды «Зенита» над «Спартаком».

«Спартак» совершенно не в состоянии играть с нами. Голы забили отличные, все фантастические. Могли забить еще, но пожалели москвичей. Они размазаны как дерьмо по асфальту, вообще ничего не могут. Все закономерно. Я понимаю, что просто бывают промахи. Однако это такое фиаско, такой разгром на голову всех московских болельщиков и игроков. Сегодня «Спартак» показал, что эта команда — говно на палочке. Очень рад за Семака, за наш город. Просто фантастично расправились», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагается на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».