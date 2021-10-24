Андрей Червиченко: Вы хоть Моуриньо в «Спартак» поставьте - ничего не изменит

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение клуба от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура чемпионата России.

«Всех собак повесят на Виторию и выгонят его. Огромная разница в качестве игроков, «Спартак» сейчас середняк таблицы. Проблема в отсутствии хороших игроков, а повесят всё на него. Если игроки слабые, то вы хоть Моуринью поставьте — ничего не изменится», - цитирует «Матч ТВ» экс-владельца красно-белых.

Благодаря победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает занимать первое место в таблице РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».