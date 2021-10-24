Витория – о возможной отставке после поражения от «Зенита»: Делать такие громкие заявления нельзя

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал возможную отставку после матча 12-го тура чемпионата РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«На такие вопросы отвечать не буду. Конечно, бывают сложные моменты, но именно в такие моменты мужчина должен принять, что происходит и признать ошибки. Но делать такого рода громкие заявления нельзя», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Благодаря победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает занимать первое место в таблице РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».