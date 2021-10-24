Максим Деменко: Все идет к тому, что Черчесов возглавит «Спартак»

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о результате в матче 12-го тура РПЛ между его бывшими командами (7:1).

«Как профессиональный тренер, Витория должен дать оценку этому матчу и своей работе. После ряда хороших матчей пропустили от «Лестера» четыре, от «Зенита» — семь. Он должен обосновать, в чем причина. Но есть разговоры, что Станислав Черчесов возглавит «Спартак» — возможно, все и идет к этому, на самом деле. Потому что сколько игр я видел, Руя Виторию я так и не увидел», - приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» набрал 26 очка и продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» располагаются на седьмой строчке. У клуба из Москвы 17 очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Динамо» (29 октября), а «Спартак» на следующий день примет «Ростов».