Семак поддержал Виторию после крупной победы «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал коллегу из московского «Спартака» Руя Виторию после победы в очном поединке (7:1)

«Такие матчи бывают редко. Сегодня был наш день. Хочу поддержать тренера «Спартака» и команде. Таки матчи, к сожалению, бывают в спорте и в футболе. Сегодня был наш день», - заявил тренер сине-бело-голубых в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 12 турах. «Спартак» набрал 17 очков и находятся на седьмой строчке.

Добавим, что красно-белые потерпели самое крупное поражение в своей истории.